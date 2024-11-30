Биатлон: результаты первой гонки сезона Кубка мира-2024/25

В субботу, 30 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2024/25 стартовал одиночной смешанной эстафетой на этапе в финском Контиолахти.

Сборную Украины в этой гонке представляли Елена Городная и Артем Тищенко. В итоге "сине-желтые" финишировали на девятой позиции.

На первом этапе Городная идеально отработала стрельбу лежа и покинула огневой рубеж на четвертой позиции. На стойке Елена использовала два дополнительных патрона на последнюю мишень и опустилась на десятую строчку.

На втором этапе Тищенко безошибочно стрелял лежа, благодаря чему поднялся на девятую позицию. На стрельбе стоя украинец использовал один дополнительный патрон и передал эстафету десятым.

На третьем этапе Городная безупречно стреляла лежа и вышла из огневого рубежа на 9-м месте. На стойке Елена использовала два дополнительных патрона и сохранила 9-ю позицию.

На заключительном четвертом этапе Тищенко чисто стрелял лежа, уйдя с огневого рубежа на 10-й строчке. На последней стрельбе стоя Артем не допустил ни одного промаха и завершил гонку 9-м, выиграв фотофиниш у команды США.

Выиграла одиночную смешанную эстафету Швеция. Второй стала Франция, которая благодаря фотофинишу опередила Германию.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (0+4) 36:17.6 минуты

2. Франция (0+9) +10.2

3. Германия (0+4) +10.2

4. Австрия (0+1) +32.5

5. Норвегия (1+11) +51.2

6. Словения (0+4) +59.0

...

9. Украина (0+5) +1:23.4

Отметим, что 30 ноября в Контиолахти также состоится классическая смешанная эстафета, в которой Украину будут представлять Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко, Виталий Мандзын. Начало гонки – в 16:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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