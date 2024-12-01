Биатлон: результаты первой мужской эстафеты сезона Кубка мира-2024/25

В воскресенье, 1 декабря, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась мужская эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. Финишировали "сине-желтые" на седьмой позиции.

На первом этапе Цымбал использовал один дополнительный патрон на стрельбе лежа и вышел из огневого рубежа на 17-й позиции. На стойке Богдан допустил два промаха, но подтянул нашу команду на 10-ю строчку, которую сохранил до передачи эстафеты.

На втором этапе Пидручный чисто стрелял лежа и поднялся на 8-е место. Стрельбу стоя капитан украинской сборной отработал с одним неточным выстрелом, выйдя на 7-ю позицию. Передал эстафету Дмитрий 8-м с отставанием всего в 9 секунд от четвертого места.

На третьем этапе Дудченко безошибочно стрелял лежа, благодаря чему сборная Украины вырвалась на 5-ю позицию. После одного промаха Антона на стойке "сине-желтые" опустились на 7-е место, но на последней передаче эстафеты были уже 6-ми.

На заключительном четвертом этапе Мандзын показал идеальную стрельбу лежа, благодаря чему поднялся на 5-е место. Однако со стойкой Виталий не справился и ушел на один штрафной круг, что в итоге отбросило украинскую команду на итоговую 7-ю позицию.

Выиграла мужскую эстафету Франция. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской эстафеты в Контиолахти

1. Франция (0+2) 1:18:24.4

2. Норвегия (0+3) +25.8

3. Швеция (0+10) +1:37.8

4. Германия (1+9) +2:03.9

5. Финляндия (0+4) +2:46.4

6. США (0+11) +2:58.6

7. Украина (1+8) +3:24.7

Отметим, что 1 декабря в Контиолахти также состоится женская эстафета, в которой Украину будут представлять Елена Городная, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Юлия Джима. Начало гонки – в 18:25 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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