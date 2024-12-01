Биатлон: результаты первой женской эстафеты сезона Кубка мира-2024/25

В воскресенье, 1 декабря, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась женская эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Елена Городная, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Юлия Джима. "Сине-желтые" финишировали на 11-й позиции.

На первом этапе Городная чисто отработала стрельбу лежа, благодаря чему поднялась на шестую позицию. Со стрельбой стоя Елена не справилась и ушла сразу на два штрафных круга, которые опустили украинскую команду на 18-е место.

На втором этапе Дмитренко сделала один неточный выстрел на стрельбе лежа и подняла "сине-желтых" на 15-е место. На стойке Кристина не промахнулась и вышла на 14-ю позицию.

На третьем этапе Меркушина использовала один дополнительный патрон на стрельбе лежа и два на стойке, а эстафету передала на 15-й строчке.

На заключительном четвертом этапе Джима по одному разу промахнулась на стрельбах лежа и стоя и в итоге "привезла" украинскую сборную на итоговое 11-е место.

Выиграла женскую эстафету Швеция. Второй стала Франция, а замкнула тройку призеров Норвегия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (1+6) 1:17:09 часов

2. Франция (1+9) +29.0

3. Норвегия (1+8) +36.2

4. Италия (0+3) +1:22.5

5. Австрия (0+7) +2:20.4

6. Польша (1+10) +2:32.3

...

11. Украина (2+9) +4:06.9

Отметим, что 1 декабря в Контиолахти также состоялась мужская эстафета, в которой сборная Украины заняла седьмое место.

Этап в Контиолахти продолжится во вторник, 3 декабря, когда мужчины будут бежать короткую индивидуальную гонку. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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