Биатлон: результаты первой женской личной гонки сезона Кубка мира-2024/25

Три украинки попали в зачетную зону по итогам короткой индивидуальной гонки в Контиолахти.

В среду, 4 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась первая женская личная гонка сезона – короткая "индивидуалка".

Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос.

Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина, которая заняла 33-е место. Это ее лучшее выступление в карьере на уровне Кубка мира.

Всего в зачетную зону попали три украинки. Кроме Александры, очки сумели набрали Джима (38-я позиция) и Дмитренко (40-я ступенька).

Выиграла гонку француженка Лу Жанмонно. Ей составили компанию на пьедестале шведские биатлонистки Элла Халварссон и Эльвира Эберг.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской короткой индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0) 35:52.3

2. Элла Халварссон (Швеция, 0+1+0+0)+12.3

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+1+1) +56.4

4. Наталья Сидорович (Польша, 0+0+0+0) +1:08.2

5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+1) +1:09.6

6. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия, 0+1+0+0)

...

33. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0) +3:22.0

38. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +3:32.5

40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+1+0) +3:35.0

49. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+0) +3:36.5

94. Анастасия Меркушина (Украина, 3+0+1+1) +7:27.0

Отметим, что днем ранее в Контиолахти состоялась мужская короткая индивидуальная гонка, в которой сразу трое украинцев финишировали в топ-15, а Виталий Мандзын остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Этап в Контиолахти продолжится в пятницу, 6 декабря, мужской спринтерской гонкой. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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