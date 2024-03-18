Биатлон: результаты последней гонки сезона Кубка мира-2023/24

В воскресенье, 17 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в канадском Кенморе состоялась последняя гонка сезона – мужской масс-старт.

Украина в этой гонке не была представлена. Ни один из наших биатлонистов не смог отобраться в масс-старт.

Выиграл масс-старт норвежец Йоханнес Бьо, который еще перед заключительной гонкой досрочно стал победителем Кубка мира по биатлону-2023/24 и в пятый раз в карьере завоевал Большой хрустальный глобус.

Второе место в масс-старте занял еще один норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, а третьим финишировал француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Кенморе

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) 36:03.4 минуты

2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 2+0+0+0) +44.5

3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +1:07.2

4. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+1+1) +1:15.1

5. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+2+0+1) +1:19.9

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+1+0+1) +1:23.8

Добавим, что ранее 17 марта состоялся женский масс-старт, который выиграла француженка Лу Жанмонно. Единственная украинка Юлия Джима финишировала 23-й.

Победу в итоговом женском общем зачете Кубка мира по биатлону одержала итальянка Лиза Виттоцци. Она впервые в карьере стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

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