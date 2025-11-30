Биатлон: результаты сингл-микста на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Антон Дудченко / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 30 ноября, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась одиночной смешанной эстафетой.

Сборную Украины в ней представляли Антон Дудченко и Александра Меркушина.

"Сине-желтые" с одним штрафным кругом и 11 дополнительными патронами заняли 12-ю позицию. Круг штрафа заработал Дудченко на стойке на первом этапе.

Выиграла синг-лмикст Швеция, второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Франция, которая опередила на финише Германию.

Кубок мира по биатлону: результаты сингл-микста в Эстерсунде

1. Швеция (0+4) 35:12.1

2. Норвегия (0+6)+19.1

3. Франция (1+6) +37.3

4. Германия (0+3) +37.8

5. Австрия (0+4) +56.0

6. Швейцария (0+9) +1:01.8

...

12. Украина (1+11) +2:41.9

Добавим, что сегодня в Эстерсунде также состоится классическая смешанная эстафета, начало – в 17:40 по киевскому времени. За украинскую сборную будут бежать Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Елена Городная.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.