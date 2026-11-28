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Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти
Сборная Украины финишировала на шестой позиции.
В субботу, 28 ноября, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахте состоялась классическая смешанная эстафета.
Сборную Украины в ней представляли Елена Городная, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.
"Сине-желтые" обошлись без штрафных кругов и с пятью дополнительными патронами финишировали на шестой позиции.
Победу одержала Норвегия, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Германия.
Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Контиолахти
1. Норвегия (0+5) — 1:09:00.6 минуты
2. Франция (0+4) +10.3
3. Германия (2+8) +40.8
4. Чехия (0+8) +40.8
5. Италия (0+7) +44.3
6. Украина (0+5) +1:10.7
В воскресенье, 29 ноября, этап в Контиолахти завершится мужским и женским спринтами, которые начнутся в 14:00 и 17:15 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.