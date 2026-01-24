Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялась классическая смешанная эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" в итоге заняли 14-е место.

В течение гонки украинцы заработали один штрафной круг – Лесюк "на стойке", а также использовали 11 дополнительных патронов.

Реклама

Победу одержала Италия, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Чехия.

Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Нове-Место

1. Италия (0+10) 1:03:11.7

2. Франция (0+7) +24.7

3. Чехия (0+7) +57.2

Реклама

4. США (0+7) +59.5

5. Швеция (0+8) +1:20.9

6. Норвегия (2+8) +1:41.1

...

Реклама

14. Украина (1+11) +6:04.5

Добавим, что сегодня на этапе в Нове-Место также состоялась одиночная смешанная эстафета, где сборная Украины заняла пятое место.

В воскресенье, 25 января, этап в Нове-Место завершится мужским и женским масс-стартами. Они начнутся в 16:15 и 19:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.

Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.