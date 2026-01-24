- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место
Сборная Украины заняла в гонке 14-е место.
В субботу, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялась классическая смешанная эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" в итоге заняли 14-е место.
В течение гонки украинцы заработали один штрафной круг – Лесюк "на стойке", а также использовали 11 дополнительных патронов.
Победу одержала Италия, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Чехия.
Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Нове-Место
1. Италия (0+10) 1:03:11.7
2. Франция (0+7) +24.7
3. Чехия (0+7) +57.2
4. США (0+7) +59.5
5. Швеция (0+8) +1:20.9
6. Норвегия (2+8) +1:41.1
...
14. Украина (1+11) +6:04.5
Добавим, что сегодня на этапе в Нове-Место также состоялась одиночная смешанная эстафета, где сборная Украины заняла пятое место.
В воскресенье, 25 января, этап в Нове-Место завершится мужским и женским масс-стартами. Они начнутся в 16:15 и 19:15 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.
Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.