Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

В воскресенье, 12 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе завершился классической смешанной эстафетой.

Сборную Украины в ней представляли Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Елена Городная и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" с одним штрафным кругом, который на стрельбе стоя заработал Мандзын, и пятью дополнительными патронами заняли девятое место.

Выиграла гонку команда Швеции. Второй стала Франция, а замкнула тройку призеров Норвегия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты смешанной эстафеты в Оберхофе

1. Швеция (2+10) 1:04:24.1 часа

2. Франция (1+7) +12.8

3. Норвегия (1+9) +1:11.4

4. Швейцария (1+11) +2:13.5

5. Германия (3+10) +2:21.0

6. Италия (1+11) +2:29.3

...

9. Украина (1+5) +3:15.5

Ранее сегодня в Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета, где сборная Украины в составе Антона Дудченко и Ирины Петренко заняла 13-е место.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 15-19 января в немецком Рупольдинге.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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