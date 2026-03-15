Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Отепяя
Сборная Украины заняла десятое место.
В воскресенье, 15 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя закончился классической смешанной эстафетой.
За сборную Украины в ней бежали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык. "Сине-желтые" финишировали на десятой позиции.
Победу одержала Швеция, второй стала Швейцария, а замкнула призовую тройку команда США.
1. Швеция (1+14) 1:16:32.0
2. Швейцария (0+6) +28.6
3. США (0+14) +34.6
...
10. Украина (3+12) +2:19.2
Добавим, что сегодня на этапе в Отепяя также состоялась одиночная смешанная эстафета, где сборная Украины заняла девятое место.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.