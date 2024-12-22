Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

Это была последняя гонка Кубка мира по биатлону в 2024 году.

В воскресенье, 22 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан закрылся женским масс-стартом.

Украину в нем представляла только Юлия Джима, которая финишировала на 18-й позиции.

Еще одна наша соотечественница Кристина Дмитренко, сумевшая отобраться в масс-старт, не вышла на старт из-за болезни.

Выиграла масс-старт немка Селина Гротиан, для которой это первая победа в карьере в личных гонках Кубка мира по биатлону. Второе место заняла еще одна немка Франциска Пройс. "Бронзу" на последних метрах дистанции драматично выборола словачка Паулина Батовская-Фиалкова.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масс-старта в Анси

1. Селина Гротиан (Германия, 0+0+1+0) 38:35.4

2. Франциска Пройс (Германия, 0+0+0+0)+12.7

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 1+0+2+0) +35.4

4. Жанни Ришар (Франция, 0+0+0+1) +35.5

5. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+1+1) +57.2

6. Жюлия Симон (Франция, 1+1+1+1) +1:12.4

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+2) +1:55.7

Отметим, что ранее сегодня в Анси состоялся мужской масс-старт, где двое украинцев финишировали в топ-20.

На этом гонки Кубка мира по биатлону в 2024 году завершены. После рождественско-новогодней паузы четвертый этап текущего сезона будет принимать 9-12 января 2025 года немецкий Оберхоф.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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