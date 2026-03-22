Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене
Ни одна из украинок не отобралась в эту гонку.
В воскресенье, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене состоялся женский масс-старт.
Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку чешка Тереза Воборникова.
1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58.9
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4.2
3. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17.2
4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+2) +21.8
5. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1)+24.7
6. Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+1) +26.8
Сегодня этап Холменколлене, а с ним и сезон Кубка мира по биатлону завершится мужским масс-стартом, который начнется в 16:45 по киевскому времени. Украину в нем представит Виталий Мандзын.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.