Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене

Лиза Виттоцци / © Associated Press

В воскресенье, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене состоялся женский масс-старт.

Ни одна из украинских биатлонисток не смогла отобраться в эту гонку.

Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку чешка Тереза Воборникова.

Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Холменколлене

1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58.9

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4.2

3. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17.2

4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+2) +21.8

5. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1)+24.7

6. Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+1) +26.8

Сегодня этап Холменколлене, а с ним и сезон Кубка мира по биатлону завершится мужским масс-стартом, который начнется в 16:45 по киевскому времени. Украину в нем представит Виталий Мандзын.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.