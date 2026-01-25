Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место

Жюлия Симон / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 25 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место завершился женским масс-стартом.

Украина не была представлена в этой гонке. Единственной среди украинок в масс-старт отобралась Кристина Дмитренко, но она не вышла на старт, чтобы раньше начать финальный этап подготовки к зимней Олимпиаде-2026.

Победительницей гонки стала француженка Жюлия Симон. Второй финишировала ее соотечественница Осеан Мишлон, а замкнула тройку призерок итальянка Лиза Виттоцци.

Реклама

Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Нове-Место

1. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 33:39.4

2. Осеан Мишлон (Франция, 0+1+0+0)

3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+0+0)

4. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+0+0)

Реклама

5. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0)

6. Суви Минкинен (Финляндия, 1+1+0+0)

Добавим, что ранее сегодня в Нове-Место состоялся мужской масс-старт, где единственный украинец Виталий Мандзын финишировал на 23-м месте.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Реклама

Биатлонные соревнования на Олимпиаде-2026 стартуют 8 февраля смешанной эстафетой.

Перед этим с 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене состоится чемпионат Европы-2026 по биатлону, где сборные традиционно выступают не самыми сильными составами.

Следующий этап Кубка мира по биатлону запланирован уже после Олимпийских игр-2026. Его с 5 по 8 марта будет принимать Контиолахти (Финляндия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.

Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.