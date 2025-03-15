Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.
В субботу, 15 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке продолжился женской гонкой с массовым стартом.
Украину в ней представляли три биатлонистки: Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городная, для которой это был дебютный масс-старт на уровне Кубка мира.
Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала 18-й. Дмитренко стала 20-й, а Городная завершила гонку 24-й.
Победу в масс-старте одержала француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии, а замкнула призовую тройку словенка Анамария Лампич.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масс-старта в Поклюке
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+0) 39:41.8
2. Милена Тодорова (Болгария, 0+0+0+0) +16.4
3. Анамария Лампич (Словения, 0+0+0+1)+22.8
4. Жанни Ришар (Франция, 0+0+0+1) +41.5
5. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+1) +54.6
6. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 0+0+0+1) +54.9
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18. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:34.9
20. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +1:36.6
24. Елена Городная (Украина, 1+0+1+0) +2:24.2
Добавим, что сегодня в Поклюке также состоится мужской масс-старт, где Украину будет представлять Дмитрий Пидручный. Начало гонки – в 16:45 по киевскому времени.
В воскресенье, 16 марта, словенский этап завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.
Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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