Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке

В субботу, 15 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке продолжился женской гонкой с массовым стартом.

Украину в ней представляли три биатлонистки: Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городная, для которой это был дебютный масс-старт на уровне Кубка мира.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала 18-й. Дмитренко стала 20-й, а Городная завершила гонку 24-й.

Победу в масс-старте одержала француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии, а замкнула призовую тройку словенка Анамария Лампич.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масс-старта в Поклюке

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+0) 39:41.8

2. Милена Тодорова (Болгария, 0+0+0+0) +16.4

3. Анамария Лампич (Словения, 0+0+0+1)+22.8

4. Жанни Ришар (Франция, 0+0+0+1) +41.5

5. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+1) +54.6

6. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 0+0+0+1) +54.9

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:34.9

20. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +1:36.6

24. Елена Городная (Украина, 1+0+1+0) +2:24.2

Добавим, что сегодня в Поклюке также состоится мужской масс-старт, где Украину будет представлять Дмитрий Пидручный. Начало гонки – в 16:45 по киевскому времени.

В воскресенье, 16 марта, словенский этап завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Биатлон: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

Мужская сборная Украины по биатлону отдала почетный приз норвежке, которая перенесла операцию на сердце

Украина выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место