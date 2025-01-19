Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В воскресенье, 19 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге завершился женским масс-стартом.

Украину в нем представляла единственная биатлонистка – Юлия Джима, которая с двумя штрафными кругами финишировала 25-й.

Выиграла масс-старт шведка Эльвира Эберг. Второй стала немка Франциска Пройсс, а замкнула тройку призерок француженка Жанни Ришар.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масстарта в Рупольдинге

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 33:00.5

2. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+0) +25.0

3. Жанни Ришар (Франция, 0+0+0+0) +25.4

4. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+1) +27.9

5. Суви Минкинен (Финляндия, 0+1+0+0) +32.7

6. Ханна Эберг (Швеция, 0+2+0+1) +34.7

...

25. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+0) +2:29.9

Ранее сегодня в Рупольдинге состоялся мужской масс-старт, где украинцы Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын заняли 21-е и 25-е места соответственно.

Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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