Биатлон: результаты женского масс-старта на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

В воскресенье, 23 марта, в заключительный день последнего девятого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка с массовым стартом.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Юлия Джима и Елена Городная.

Лучший результат среди украинок в последней женской гонке сезона Кубка мира показала Городная, которая финишировала 23-й. Джима заняла 29-е место.

Выиграла гонку немка Франциска Пройсс, которая благодаря этому стала победительницей общего зачета Кубка мира. Ее конкурентка в борьбе за Большой хрустальный глобус француженка Лу Жанмонно упала на последнем круге и финишировала третьей. Второй масс-старт завершила шведка Эльвира Эберга.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масс-старта в Холменколлене

1. Франциска Пройсс (Германия, 1+1+1+0) 38:23.8

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+0) +3.3

3. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0)+11.7

4. Осеан Мишелон (Франция, 1+1+0+1)+19.0

5. Паула Боте (Франция, 0+1+1+0) +19.7

6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 0+2+0+1) +24.3

...

23. Елена Городная (Украина, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлия Джима (Украина, 2+1+1+0) +4:04.0

Сегодня в Холменколлене текущий сезон Кубка мира завершится мужским масс-стартом, который начнется в 16:40 по киевскому времени. Украину в этой гонке будет представлять только Дмитрий Пидручный.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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