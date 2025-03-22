Биатлон: результаты женского персьюта на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.
В субботу, 22 марта, на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка преследования.
Украину в ней представляли две биатлонистки: Елена Городная (стартовала 15-й по итогам спринта) и Юлия Джима (начала гонку 23-й). Кристина Дмитренко, которая также отобралась в персьют (59-я позиция), не вышла на старт.
Лучший результат в гонке среди украинок показала Джима, которая заняла 31-е место. Городная финишировала 44-й.
Победу одержала француженка Лу Жанмонно, которая благодаря этому отобрала у немки Франциски Пройсс лидерство в общем зачете Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона – масс-стартом в Холменколлене – Жанмонно на 5 очков опережает Пройсс в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Второй в персьюте финишировала шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку призерок швейцарка Лена Хекки-Гросс.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской гонки преследования в Холменколлене
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+0+0) +30:16.9
2. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0+0+0) +22.2
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 1+0+1+0) +24.2
4. Ида Лиен (Норвегия, 0+0+1+0) +25.8
5. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+2+0) +26.3
6. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+1+0) +36.2
...
31. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:10.2
44. Елена Городная (Украина, 1+1+2+0) +2:55.8
Ранее сегодня в Холменколлене состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 24-м.
В воскресенье, 23 марта, текущий сезон Кубка мира завершится масс-стартами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
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