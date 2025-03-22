Биатлон: результаты женского персьюта на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

В субботу, 22 марта, на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Елена Городная (стартовала 15-й по итогам спринта) и Юлия Джима (начала гонку 23-й). Кристина Дмитренко, которая также отобралась в персьют (59-я позиция), не вышла на старт.

Лучший результат в гонке среди украинок показала Джима, которая заняла 31-е место. Городная финишировала 44-й.

Победу одержала француженка Лу Жанмонно, которая благодаря этому отобрала у немки Франциски Пройсс лидерство в общем зачете Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона – масс-стартом в Холменколлене – Жанмонно на 5 очков опережает Пройсс в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Второй в персьюте финишировала шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку призерок швейцарка Лена Хекки-Гросс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской гонки преследования в Холменколлене

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+0+0) +30:16.9

2. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0+0+0) +22.2

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 1+0+1+0) +24.2

4. Ида Лиен (Норвегия, 0+0+1+0) +25.8

5. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+2+0) +26.3

6. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+1+0) +36.2

...

31. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:10.2

44. Елена Городная (Украина, 1+1+2+0) +2:55.8

Ранее сегодня в Холменколлене состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 24-м.

В воскресенье, 23 марта, текущий сезон Кубка мира завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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