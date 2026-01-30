- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 448
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты женского спринта на чемпионате Европы-2026
Лучшей среди украинок стала Валерия Дмитренко, которая заняла 15-е место.
В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка.
Украину в ней представляли шесть биатлонисток: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Надежда Белкина и Виктория Хвостенко.
Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая с чистой стрельбой заняла 15-е место.
Анастасия Меркушина, которая до этого завоевала "золото" в индивидуальной гонке, в спринте с двумя кругами штрафа стала 26-й.
Весь пьедестал в спринте забрали француженки. Чемпионкой Европы стала Жилон Гигонна, "серебро" завоевала Селья Энафф, а "бронзу" выборола Софи Шово.
Чемпионат Европы по биатлону: результаты женского спринта
1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0) 21:50.1
2. Селья Энафф (Франция, 0+0)+14.1
3. Софи Шово (Франция, 0+1)+16.0
4. Амандин Менжен (Франция, 0+0)+32.9
5. Мартина Трабукки (Италия, 0+0) +37.2
6. Юлия Кинк (Германия, 0+1) +1:00.4
…
15. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:19.5
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:06.8
27. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:13.1
53. Ксения Приходько (Украина, 0+1) +3:13.6
79. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0) +4:22.5
81. Надежда Белкина (Украина, 0+2) +4:27.7
Соревновательная программа континентального первенства продолжится в субботу, 31 января, мужской и женской гонками преследования.
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.