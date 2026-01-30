Биатлон: результаты женского спринта на чемпионате Европы-2026

Валерия Дмитренко / © biathlon.com.ua

В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли шесть биатлонисток: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Надежда Белкина и Виктория Хвостенко.

Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая с чистой стрельбой заняла 15-е место.

Анастасия Меркушина, которая до этого завоевала "золото" в индивидуальной гонке, в спринте с двумя кругами штрафа стала 26-й.

Весь пьедестал в спринте забрали француженки. Чемпионкой Европы стала Жилон Гигонна, "серебро" завоевала Селья Энафф, а "бронзу" выборола Софи Шово.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты женского спринта

1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0) 21:50.1

2. Селья Энафф (Франция, 0+0)+14.1

3. Софи Шово (Франция, 0+1)+16.0

4. Амандин Менжен (Франция, 0+0)+32.9

5. Мартина Трабукки (Италия, 0+0) +37.2

6. Юлия Кинк (Германия, 0+1) +1:00.4

…

15. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:19.5

26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:06.8

27. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:13.1

53. Ксения Приходько (Украина, 0+1) +3:13.6

79. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0) +4:22.5

81. Надежда Белкина (Украина, 0+2) +4:27.7

Соревновательная программа континентального первенства продолжится в субботу, 31 января, мужской и женской гонками преследования.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.