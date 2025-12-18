Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Анси

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В четверг, 18 декабря, женским спринтом начался третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан.

Украину в этой гонке представляли пять биатлонисток – Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина.

Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с идеальной стрельбой финишировала 22-й. Помимо нее, в гонку преследования также отобралась Чалык, которая с одним промахом стала 49-й.

Победу одержала шведка Ханна Эберг, второе место заняла француженка Лу Жанмонно, а замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Анси

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:24.9

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+3.3

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +11.4

4. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +14.9

5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 0+0) +16.2

6. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +27.0

...

22. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:05.2

49. Дарина Чалык (Украина, 1+0) +1:50.9

64. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:19.8

67. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:22.3

96. Лилия Стеблина (Украина, 2+2) +4:10.3

Соревновательная программа этапа в Анси продолжится в пятницу, 19 декабря, мужской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.