Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Анси
Две украинки квалифицировались в гонку преследования.
В четверг, 18 декабря, женским спринтом начался третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан.
Украину в этой гонке представляли пять биатлонисток – Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина.
Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с идеальной стрельбой финишировала 22-й. Помимо нее, в гонку преследования также отобралась Чалык, которая с одним промахом стала 49-й.
Победу одержала шведка Ханна Эберг, второе место заняла француженка Лу Жанмонно, а замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Анси
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:24.9
2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+3.3
3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +11.4
4. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +14.9
5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 0+0) +16.2
6. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +27.0
...
22. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:05.2
49. Дарина Чалык (Украина, 1+0) +1:50.9
64. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:19.8
67. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:22.3
96. Лилия Стеблина (Украина, 2+2) +4:10.3
Соревновательная программа этапа в Анси продолжится в пятницу, 19 декабря, мужской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.