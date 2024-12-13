Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко.
В пятницу, 13 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене начался женской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонисток – Анна Кривонос, Елена Городная, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина.
Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с идеальной стрельбой финишировала на 18-м месте. В гонку преследования также отобрались Джима (33-я позиция) и Меркушина (51-я ступенька).
Победу одержала немка Франциска Пройс. Второй стала француженка Софи Шово, а замкнула тройку призерок норвежка Каролин Кноттен.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Хохфильцене
1. Франциска Пройс (Германия, 0+1) +21.06.0
2. Софи Шово (Франция, 0+0)+7.7
3. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0)+10.1
4. Лу Жанмоно (Франция, 0+1)+14.6
5. Селина Гротиан (Германия, 1+0) +22.4
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+1)+23.4
...
18. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +51.1
33. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:16.5
51. Александра Меркушина (Украина, 0+0) 1:48.8
68. Елена Городная (Украина, 1+2) +2:18.4
83. Анна Кривонос (Украина, 0+3) +2:43.4
Программа этапа в Хохфильцене сегодня продолжится мужским спринтом, в котором Украину будут представлять Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Виталий Мандзын. Старт гонки – в 15:20 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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