Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко.
В пятницу, 12 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка.
Украину в ней представляли пять биатлонисток – Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык и Лилия Стеблина.
Лучший результат среди украинок показала Дмитренко (36-е место), которая финишировала в зачетной зоне и отобралась к гонке преследования, в отличие от своих соотечественниц.
Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Хохфильцене
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4
2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1)+15.3
3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1
4. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9
5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3
6. Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7
...
36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1
69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9
71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3
94. Дарина Чалык (Украина, 2+3) +3:47.0
97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4
Отметим, что сегодня этап в Хохфильцене стартовал мужской спринтерской гонкой, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который занял 30-е место.
Соревновательная программа этапа в Хохфильцене продолжится в субботу, 13 декабря, мужской гонкой преследования и женской эстафетой.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.