Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В пятницу, 12 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонисток – Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык и Лилия Стеблина.

Лучший результат среди украинок показала Дмитренко (36-е место), которая финишировала в зачетной зоне и отобралась к гонке преследования, в отличие от своих соотечественниц.

Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Хохфильцене

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4

2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1)+15.3

3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1

4. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9

5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3

6. Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7

...

36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1

69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалык (Украина, 2+3) +3:47.0

97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4

Отметим, что сегодня этап в Хохфильцене стартовал мужской спринтерской гонкой, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который занял 30-е место.

Соревновательная программа этапа в Хохфильцене продолжится в субботу, 13 декабря, мужской гонкой преследования и женской эстафетой.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.