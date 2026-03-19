Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

В четверг, 19 марта, последний этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене стартовал женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли сразу шесть биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Дарина Чалык, Елена Городная, Юлия Джима и Александра Меркушина, которая завоевала дополнительную квоту для "сине-желтых" благодаря своим выступлениям на юниорском чемпионате мира-2026.

Лучший результат среди украинок в спринте продемонстрировала Александра Меркушина, которая с идеальной стрельбой заняла 14-е место. Это ее личный рекорд на Кубке мира по биатлону.

14-я позиция Александры Меркушиной в спринте — лучший результат Украины в женских личных личных гонках Кубка мира по биатлону-2025/26.

Кроме Александры Меркушиной, в гонку преследования также отобралась Кристина Дмитренко, которая с чистой стрельбой стала 52-й.

Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, а замкнула призовую тройку шведка Эльвира Эберг.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Холменколлене

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 20:20.4

2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +5.3

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0)+20.1

4. Жюлья Симон (Франция, 0+1) 37.9

5. Игрид Тандревол (Норвегия, 1+0) +51.3

6. Лу Жанмонно (Франция, 0+2)+52.0

...

14. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:19.0

52. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +2:14.2

69. Юлия Джима (Украина, 0+0) +2:48.1

76. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +3:11.6

79. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:17.0

86. Дарина Чалык (Украина, 2+1) +3:45.0

В пятницу, 20 марта, этап в Холменколлене продолжится мужской спринтерской гонкой, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.