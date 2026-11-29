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Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти
Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина — 18-е место.
В воскресенье, 29 ноября, первый этап сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти завершился женской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Елена Городная.
Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина — 18-е место. Она стала единственной украинской биатлонисткой, которая попала в зачетную зону.
Победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза Буше. Замкнула тройку призерок полька Камила Жук.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Контиолахти
1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1) — 21:05.6 минуты
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +1.5 секунды
3. Камила Жук (Польша, 0+0)+6.4
4. Осеан Мишлон (Франция, 0+0)+12.0
5. Марте Кракстад-Йохансен (Норвегия, 0+0) +12.6
6. Элла Хальварссон (Швеция, 0+1) +16.1
…
18. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +46.1 секунды
49. Елена Городная (Украина, 0+1) 1:33.6
59. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2) +1:50.9
70. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1) +2:18.2
Отметим, что сегодня в Контиолахти также состоялся мужской спринт, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который занял 15-е место.
Следующий, второй этап сезона Кубка мира по биатлону будет принимать с 4 по 6 декабря австрийский Хохфильцен.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.