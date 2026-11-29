Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

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В воскресенье, 29 ноября, первый этап сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти завершился женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Елена Городная.

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Лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина — 18-е место. Она стала единственной украинской биатлонисткой, которая попала в зачетную зону.

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Победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза Буше. Замкнула тройку призерок полька Камила Жук.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Контиолахти

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1) — 21:05.6 минуты

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +1.5 секунды

3. Камила Жук (Польша, 0+0)+6.4

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4. Осеан Мишлон (Франция, 0+0)+12.0

5. Марте Кракстад-Йохансен (Норвегия, 0+0) +12.6

6. Элла Хальварссон (Швеция, 0+1) +16.1

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18. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +46.1 секунды

49. Елена Городная (Украина, 0+1) 1:33.6

59. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2) +1:50.9

70. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1) +2:18.2

Отметим, что сегодня в Контиолахти также состоялся мужской спринт, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который занял 15-е место.

Следующий, второй этап сезона Кубка мира по биатлону будет принимать с 4 по 6 декабря австрийский Хохфильцен.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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