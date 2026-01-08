- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко.
В четверг, 8 января, в стартовый день четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка.
Украину в ней представляли пять биатлонисток – Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина и Елена Городная.
Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с чистой стрельбой финишировала 33-й. Кристина – единственная из украинок, кто попал в зачетную зону.
Кроме нее, в гонку преследования также квалифицировались Меркушина (59-е место) и Чалык (60-е место).
Отметим, что для Джимы, которая с одним промахом стала 82-й, это была первая гонка в этом сезоне. В октябре прошлого года она сломала палец на руке в результате падения на тренировке, после чего восстанавливалась и пропустила все соревнования.
Победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку француженка Жюлия Симон.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Оберхофе
1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 22:00.6
2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +21.1
3. Жюлия Симон (Франция, 0+0)+23.6
4. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0)+33.7
5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1)+47.1
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 1+0) +49.5
...
33. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:53.8
59. Александра Меркушина (Украина, 0+2) +2:26.5
60. Дарина Чалык (Украина, 1+1) +2:27.6
78. Елена Городная (Украина, 1+1) +3:05.0
82. Юлия Джима (Украина, 0+1) +3:46.2
Добавим, что сегодня этап в Оберхофе стартовал мужским спринтом, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который замкнул топ-15.
Соревновательная программа текущего этапа Кубка мира продолжится в субботу, 10 января, мужской гонкой преследования и женской эстафетой.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.