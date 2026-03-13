Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Отепяя
Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко.
В пятницу, 13 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя продолжился женской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анастасия Меркушина и Дарина Чалык.
Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с одним штрафным кругом заняла 57-е место. Кристина — единственная украинка, кому удалось отобраться в гонку преследования.
Победу одержала француженка Жюлья Симон, второй стала итальянка Лиза Виттоцци, а замкнула призовую тройку француженка Лу Жанмонно.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Отепяя
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 21:29.5
2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +2.9
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+22.9
4. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0) +24.6
5. Осеан Мишлон (Франция, 0+1)+39.0
6. Каролин Кноттен (Норвегия, 1+00+46.4
...
57. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:28.6
62. Дарина Чалык (Украина, 0+2) +2:40.4
86. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:52.2
90. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2) +4:02.0
99. Юлия Джима (Украина, 3+1) +5:02.5
Этап в Отепяя продолжится в субботу, 14 марта, мужской и женской гонками преследования. Они начнутся в 14:30 и 17:00 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.