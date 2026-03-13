Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Отепяя

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Реклама

В пятницу, 13 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя продолжился женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анастасия Меркушина и Дарина Чалык.

Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с одним штрафным кругом заняла 57-е место. Кристина — единственная украинка, кому удалось отобраться в гонку преследования.

Реклама

Победу одержала француженка Жюлья Симон, второй стала итальянка Лиза Виттоцци, а замкнула призовую тройку француженка Лу Жанмонно.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Отепяя

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 21:29.5

2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +2.9

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+22.9

Реклама

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0) +24.6

5. Осеан Мишлон (Франция, 0+1)+39.0

6. Каролин Кноттен (Норвегия, 1+00+46.4

...

Реклама

57. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:28.6

62. Дарина Чалык (Украина, 0+2) +2:40.4

86. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:52.2

90. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2) +4:02.0

Реклама

99. Юлия Джима (Украина, 3+1) +5:02.5

Этап в Отепяя продолжится в субботу, 14 марта, мужской и женской гонками преследования. Они начнутся в 14:30 и 17:00 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.