Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В пятницу, 16 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима и Валерия Дмитренко. Также должна была принять участие Дарина Чалык, но она не вышла на старт по неизвестным причинам.

Лучший результат среди украинок в спринте показала Кристина Дмитренко, которая с одним промахом заняла 53-е место.

Кристина – единственная украинка, отобравшаяся в гонку преследования. Остальные украинские биатлонистки финишировали за пределами топ-60.

Победительницей спринта стала шведка Ханна Эберг. Второй стала француженка Лу Жанмонно, а замкнула призовую тройку итальянка Лиза Виттоцци.

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Рупольдинге

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:10.7

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+7.5

3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +11.7

4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0)+14.6

5. Франциска Пройсс (Германия, 0+0)+16.5

6. Суви Минкиннен (Финляндия, 0+0) +28.5

...

53. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:57.5

69. Елена Городная (Украина, 0+1) +2:27.3

77. Юлия Джима (Украина, 0+1) +2:42.1

87. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1) +3:20.4

Соревновательная программа этапа в Рупольдинге продолжится в субботу, 17 января, мужской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.