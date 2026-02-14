Биатлон: результаты женского спринта на Олимпиаде-2026

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась женская спринтерская гонка по биатлону.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Юлия Джима.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая с чистой стрельбой финишировала на 24-й позиции.

Кроме Джимы, в гонку преследования также квалифицировались Меркушина (42-е место) и Дмитренко (54-я позиция).

Обладательницей золотой медали стала норвежка Марен Киркейде, "серебро" завоевала француженка Осеан Мишлон, а "бронзу" взяла ее соотечественница Лу Жанмонно.

Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт, женщины

1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) 20:40.8

2. Осеан Мишлон (Франция, 0+0)+3.8

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1)+23.7

4. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +40.0

5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +40.6

6. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +49.6

...

24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:34.6

42. Александра Меркушина (Украина, 0+1) +2:11.0

54. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:23.8

76. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:30.5

Полное видео гонки

В воскресенье, 15 февраля, биатлонная программа Олимпиады-2026 продолжится мужской и женской гонками преследования.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.