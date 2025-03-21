Биатлон: результаты женского спринта на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

В пятницу, 21 марта, заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене продолжился женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

Лучший результат в гонке среди украинок показала Городная, которая заняла 15-е место. В зачетную зону также попала Джима, которая финишировала 23-й. Кроме них, в персьют отобралась Дмитренко, которая стала 59-й

Выиграла последний спринт сезона Кубка мира немка Франциска Пройсс, которая всего на 0,2 секунды опередила француженку Лу Жанмонно. Замкнула тройку призерок финка Суви Минкинен.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Холменколлене

1. Франциска Пройсс (Германия, 0+0) 20:57.2

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0)+0.2

3. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +21.9

4. Ида Лиен (Норвегия, 0+0) +29.4

5. Жюлия Симон (Франция, 0+0)+31.9

6. Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +42.1

...

15. Елена Городная (Украина, 0+0) +1:02.3

23. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:18.0

59. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:54.8

73. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:15.5

80. Дарина Чалык (Украина, 0+1) +2:31.5

Добавим, что сегодня этап в Холменколлене стартовал мужским спринтом, где лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который занял 26-е место.

В субботу, 22 марта, в Холменколлене запланированы гонки преследования. В воскресенье, 23 марта, текущий сезон Кубка мира завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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