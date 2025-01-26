Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце

В воскресенье, 26 января, в последний соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце состоялась женская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" финишировали на шестой позиции.

На первом этапе Петренко безупречно стреляла лежа и покинула огневой рубеж на четвертом месте. На стойке Ирина использовала два дополнительных патрона и опустилась на десятую позицию, а передала эстафету восьмой.

На втором этапе Джима сделала по одному промаху на огневых рубежах, после чего за счет скорости подняла украинскую команду с девятого места на седьмое во время передачи эстафеты.

На третьем этапе Меркушина один раз промахнулась на стрельбе лежа, выйдя на шестую ступеньку. Использовав один дополнительный патрон на стойке, Анастасия вывела украинскую сборную на пятую позицию, а эстафету передала шестой.

На четвертом этапе Дмитренко идеально отработала стрельбу лежа и из огневого рубежа вышла на пятой позиции. Допустив один промах на стойке, Кристина поднялась на четвертое место, но финишировала уже шестой.

Выиграла женскую эстафету команда Швеции. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Франция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Антхольце

1. Швеция (0+6) 1:07.26.0

2. Норвегия (0+7) +13.4

3. Франция (0+8)+23.6

4. Швейцария (1+8) +2:13.8

5. Италия (1+9) +2:17.4

6. Украина (0+7) +2:17.9

Сегодня этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится мужской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (5-я стартовая позиция по итогам спринта) и Антон Дудченко (36-я).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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