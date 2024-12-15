Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Украины финишировала в эстафете на седьмой позиции.

В воскресенье, 15 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Городная. Наша команда финишировала на седьмом месте.

На первом этапе Дмитренко быстро и точно стреляла лежа, покинув огневой рубеж на пятой позиции. Стойку Кристина также отработала безупречно, подняв украинскую команду на четвертое место. Эстафету она передала шестой.

На втором этапе Джима чисто отстрелялась лежа, благодаря чему вывела нашу команду на вторую позицию. На стойке Юлия использовала два дополнительных патрона и опустилась на шестую ступеньку, на которой и передала эстафету.

На третьем этапе Кривонос безошибочно стреляла лежа, уйдя из огневого рубежа на седьмом месте. На стойке ей пришлось использовать один дополнительный патрон, выйдя на шестую позицию. Эстафету она передала девятой.

На заключительном четвертом этапе Городная один раз промахнулась на стрельбе лежа и подтянула сборную Украины на шестое место. После одного неточного выстрела на стойке Елена опустилась на седьмую позицию, на которой и финишировала.

Победительницей женской эстафеты стала сборная Германии. Второе место заняла Франция, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Хохфильцене

1. Германия (0+4) 1:16:13.7

2. Франция (1+13) +1:05.7

3. Швеция (1+6) +1:31.8

4. Словения (0+6) +2:42.1

5. Швейцария (1+10) +2:53.0

6. Норвегия (2+11) +3:08.2

7. Украина (0+5) +3:30.3

Отметим, что этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сегодня закроется мужской эстафетой, в которой украинскую сборную будут представлять Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Начало гонки – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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