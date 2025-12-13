Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В субботу, 13 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета.

За сборную Украины бежали Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" заняли в гонке десятое место.

Выиграла женскую эстафету Швеция, второй стала Норвегия, а замкнула топ-3 Германия.

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Хохфильцене

1. Швеция (0+7) 1:06:52.4

2. Норвегия (0+9)+40.3

3. Германия (0+8)+51.3

4. Финляндия (0+8) +1:01.8

5. Словакия (0+8) +1:18.4

6. Франция (1+10) +1:31.7

...

10. Украина (0+12) +3:44.2

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.