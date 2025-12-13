- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- 242
- 1 мин
Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная Украины финишировала десятой.
В субботу, 13 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета.
За сборную Украины бежали Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" заняли в гонке десятое место.
Выиграла женскую эстафету Швеция, второй стала Норвегия, а замкнула топ-3 Германия.
Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Хохфильцене
1. Швеция (0+7) 1:06:52.4
2. Норвегия (0+9)+40.3
3. Германия (0+8)+51.3
4. Финляндия (0+8) +1:01.8
5. Словакия (0+8) +1:18.4
6. Франция (1+10) +1:31.7
...
10. Украина (0+12) +3:44.2
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.