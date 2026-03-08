- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 483
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти
Сборная Украины заняла в гонке 11-е место.
В воскресенье, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялась женская эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 11-м месте.
На протяжении гонки наша команда использовала 15 дополнительных патронов и зашла на один штрафной круг, который заработала Дмитренко на "стойке".
Победу одержала Швеция, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Норвегия.
Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Контиолахти
1. Швеция (0+4) 1:09:33.2
2. Франция (0+4)+40.6
3. Норвегия (1+10) +1:06.8
4. Чехия (0+8) +1:30.6
5. Польша (0+9) +1:54.0
6. Швейцария (0+8) +1:59.0
...
11. Украина (1+15) +3:43.1
Сегодня этап в Контиолахти закончится мужским масс-стартом, который состоится в 17:55 по киевскому времени. Украину в нем представит Дмитрий Пидручный.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.