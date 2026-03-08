Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти

Дарина Чалык / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялась женская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 11-м месте.

На протяжении гонки наша команда использовала 15 дополнительных патронов и зашла на один штрафной круг, который заработала Дмитренко на "стойке".

Победу одержала Швеция, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Норвегия.

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (0+4) 1:09:33.2

2. Франция (0+4)+40.6

3. Норвегия (1+10) +1:06.8

4. Чехия (0+8) +1:30.6

5. Польша (0+9) +1:54.0

6. Швейцария (0+8) +1:59.0

...

11. Украина (1+15) +3:43.1

Сегодня этап в Контиолахти закончится мужским масс-стартом, который состоится в 17:55 по киевскому времени. Украину в нем представит Дмитрий Пидручный.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.