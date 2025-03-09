Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная Украины финишировала 17-й и чуть не была снята с дистанции как круговая.

В воскресенье, 9 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место завершился женской эстафетой.

За сборную Украины в ней бежали Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная и Александра Меркушина. "Сине-желтые" финишировали 17-ми.

На первом этапе Дмитренко четырежды промахнулась на стрельбе лежа, отправившись на один штрафной круг, из которого вышла только на 19-й позиции. На стойке Кристина использовала два дополнительных патрона, поднявшись на 18-е место, на котором и передала эстафету.

На втором этапе Джима не справилась со стрельбой лежа и ушла на два штрафных круга. На стойке Юлия отработала безошибочно и поднялась с последнего на предпоследнее место. Передала эстафету она 20-й.

На третьем этапе Городная чисто отстрелялась лежа, подняв украинскую команду на 18 место. Идеально пройдя стрельбу стоя, Елена передала эстафету 17-й – последней из оставшихся на трассе.

На заключительном этапе Меркушина ушла на один штрафной круг после стрельбы лежа. Она в итоге финишировала 17-й.

Выиграла женскую эстафету Франция, второй – Норвегия, а замкнула призовую тройку Германия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Нове-Место

1. Франция (0+5) 1:11:11.1

2. Норвегия (0+11)+25.1

3. Германия (0+8)+47.6

4. Швейцария (0+8) +1:36.3

5. Австрия (1+10) +2:29.4

6. Швеция (2+15) +2:34.9

...

17. Украина (4+14) +7:28.5

Отметим, что сегодня в Нове-Место также состоялась мужская эстафета, где сборная Украины сенсационно выборола "бронзу". Для "сине-желтых" это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона.

Закончится текущий биатлонный сезон Кубка мира этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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