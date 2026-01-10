- Дата публикации
Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе
Сборная Украины финишировала на 14-й позиции.
В субботу, 10 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета.
За сборную Украины в гонке бежали Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Юлия Джима и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 14-й позиции.
За всю гонку украинки не заработали ни одного круга штрафа, однако использовали 12 дополнительных патронов.
Выиграла женскую эстафету Франция, второй стала Норвегия, а замкнула призовую тройку Германия.
Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Оберхофе
1. Франция (0+8) 1:18:21.9
2. Норвегия (1+7) +53.7
3. Германия (1+13) +1:28.4
...
14. Украина (0+12) +5:35.3
В воскресенье, 11 января, соревновательная программа этапа в Оберхофе завершится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.