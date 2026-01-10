Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 10 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета.

За сборную Украины в гонке бежали Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Юлия Джима и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 14-й позиции.

За всю гонку украинки не заработали ни одного круга штрафа, однако использовали 12 дополнительных патронов.

Реклама

Выиграла женскую эстафету Франция, второй стала Норвегия, а замкнула призовую тройку Германия.

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Оберхофе

1. Франция (0+8) 1:18:21.9

2. Норвегия (1+7) +53.7

3. Германия (1+13) +1:28.4

Реклама

...

14. Украина (0+12) +5:35.3

В воскресенье, 11 января, соревновательная программа этапа в Оберхофе завершится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.