Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В субботу, 18 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге продолжился женской эстафетой.

Украину в ней представляли Елена Городная, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" финишировали на десятой позиции.

На первом этапе Городная чисто отработала стрельбу лежа и покинула огневой рубеж на шестой позиции. На стойке Елена была вынуждена использовать три дополнительных патрона и опустилась на 13-ю строчку, на которой и передала эстафету.

На втором этапе Джима сделала один неточный выстрел на стрельбе лежа, оставшись на 13-м месте. Стоя Юлия стреляла безошибочно, благодаря чему вышла на 12-ю позицию, но эстафету передала уже 14-й.

На третьем этапе Петренко чисто стреляла лежа, выйдя на 13-й место. Стойку Ирина отработала с одним дополнительным патроном и передала эстафету на 13-й позиции.

На заключительном этапе Дмитренко допустила один промах на стрельбе лежа, оставшись на 13-й строчке. Благодаря меткой стрельбе стоя Кристина подтянула сборную Украины на десятое место, на котором наша команда и финишировала.

Выиграла эстафету Германия. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Франция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Рупольдинге

1. Германия (0+4) 1:07:47.6 часа

2. Норвегия (0+10)+17.4

3. Франция (1+7) +25.8

4. Швейцария (0+8) +35.8

5. Швеция (1+12) +1:06.3

6. Австрия (0+5) +1:41.3

...

10. Украина (0+6) +2:52.4

Отметим, что накануне в Рупольдинге состоялась мужская эстафета, где сборная Украины заняла шестое место.

Этап в Рупольдинге завершится в воскресенье, 19 января, мужским и женским масс-стартами.

Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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