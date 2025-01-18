Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сборная Украины заняла десятое место.
В субботу, 18 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге продолжился женской эстафетой.
Украину в ней представляли Елена Городная, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" финишировали на десятой позиции.
На первом этапе Городная чисто отработала стрельбу лежа и покинула огневой рубеж на шестой позиции. На стойке Елена была вынуждена использовать три дополнительных патрона и опустилась на 13-ю строчку, на которой и передала эстафету.
На втором этапе Джима сделала один неточный выстрел на стрельбе лежа, оставшись на 13-м месте. Стоя Юлия стреляла безошибочно, благодаря чему вышла на 12-ю позицию, но эстафету передала уже 14-й.
На третьем этапе Петренко чисто стреляла лежа, выйдя на 13-й место. Стойку Ирина отработала с одним дополнительным патроном и передала эстафету на 13-й позиции.
На заключительном этапе Дмитренко допустила один промах на стрельбе лежа, оставшись на 13-й строчке. Благодаря меткой стрельбе стоя Кристина подтянула сборную Украины на десятое место, на котором наша команда и финишировала.
Выиграла эстафету Германия. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку призеров Франция.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской эстафеты в Рупольдинге
1. Германия (0+4) 1:07:47.6 часа
2. Норвегия (0+10)+17.4
3. Франция (1+7) +25.8
4. Швейцария (0+8) +35.8
5. Швеция (1+12) +1:06.3
6. Австрия (0+5) +1:41.3
...
10. Украина (0+6) +2:52.4
Отметим, что накануне в Рупольдинге состоялась мужская эстафета, где сборная Украины заняла шестое место.
Этап в Рупольдинге завершится в воскресенье, 19 января, мужским и женским масс-стартами.
Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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