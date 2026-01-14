Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Дарина Чалык / © biathlon.com.ua

В среду, 14 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге стартовал женской эстафетой.

За сборную Украины в этой гонке бежали Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Валерия Дмитренко и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 14-м месте.

За всю гонку украинки не заработали ни одного круга штрафа, но использовали 7 дополнительных патронов.

Выиграла эстафету Норвегия, второй стала Италия, а замкнула призовую тройку Швеция.

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Рупольдинге

1. Норвегия (0+9) 1:07:06.2

2. Италия (0+4) +0.9

3. Швеция (0+7)+3.0

4. Франция (0+6)+10.5

5. Чехия (0+3)+52.8

6. Германия (1+8) +1:01.8

...

14. Украина (0+7) +3:51.5

Соревновательная программа этапа в Рупольдинге продолжится мужской эстафетой, которая состоится в четверг, 15 января. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.