Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Сборная Украины финишировала на 14-м месте.
В среду, 14 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге стартовал женской эстафетой.
За сборную Украины в этой гонке бежали Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Валерия Дмитренко и Елена Городная. "Сине-желтые" финишировали на 14-м месте.
За всю гонку украинки не заработали ни одного круга штрафа, но использовали 7 дополнительных патронов.
Выиграла эстафету Норвегия, второй стала Италия, а замкнула призовую тройку Швеция.
Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Рупольдинге
1. Норвегия (0+9) 1:07:06.2
2. Италия (0+4) +0.9
3. Швеция (0+7)+3.0
4. Франция (0+6)+10.5
5. Чехия (0+3)+52.8
6. Германия (1+8) +1:01.8
...
14. Украина (0+7) +3:51.5
Соревновательная программа этапа в Рупольдинге продолжится мужской эстафетой, которая состоится в четверг, 15 января. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.