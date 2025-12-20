Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 20 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан продолжился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки – Кристина Дмитренко (стартовала 22-й по итогам спринта) и Дарина Чалык (стартовала 49-й).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с одним штрафным кругом финишировала 34-й. Чалык допустила пять промахов и завершила гонку 54-й.

Реклама

Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Анси

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 27:58.8 мин

2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +30.2

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +32.7

Реклама

4. Жюлия Симон (Франция, 1+0+0+0) +35.0

5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 1+0+1+0) +35.5

6. Лиза Виттоцци (Италия, 2+0+0+0) +42.0

...

Реклама

34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +2:50.8

54. Дарина Чалык (Украина, 2+0+1+2) +4:47.7

Соревновательная программа этапа в Анси сегодня продолжится мужской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.