- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси
Лучший результат среди украинок в персьюте показала Кристина Дмитренко.
В субботу, 20 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан продолжился женской гонкой преследования.
Украину в ней представляли две биатлонистки – Кристина Дмитренко (стартовала 22-й по итогам спринта) и Дарина Чалык (стартовала 49-й).
Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с одним штрафным кругом финишировала 34-й. Чалык допустила пять промахов и завершила гонку 54-й.
Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.
Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Анси
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 27:58.8 мин
2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +30.2
3. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +32.7
4. Жюлия Симон (Франция, 1+0+0+0) +35.0
5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 1+0+1+0) +35.5
6. Лиза Виттоцци (Италия, 2+0+0+0) +42.0
...
34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +2:50.8
54. Дарина Чалык (Украина, 2+0+1+2) +4:47.7
Соревновательная программа этапа в Анси сегодня продолжится мужской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.