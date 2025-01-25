Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

В субботу, 25 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце продолжился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли Юлия Джима (10-я стартовая позиция по итогам спринта), Кристина Дмитренко (24-я), Елена Городная (49-я) и Ирина Петренко (55-я).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Джима, которая с тремя промахами финишировала 18-й. В зачетную зону также попала Дмитренко, которая с двумя неточными выстрелами заняла 30-е место.

Выиграла гонку преследования француженка Лу Жанмонно, ранее триумфовавшая в спринте. Второй стала ее соотечественница Жюлья Симон, а замкнула тройку призерок лидер общего зачета немка Франциска Пройсс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской гонки преследования в Антхольце

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 29:44.0 минуты

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0) +24.1

3. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+0) +53.6

4. Жанни Ришар (Франция, 0+0+0+0) +58.1

5. Осеан Мишелон (Франция, 0+0+0+1) +1:25.2

6. Селина Гротиан (Германия, 1+0+1+0) +1:36.7

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+2) +2:48.9

30. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+1) +3:31.5

44. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+1) +4:31.5

51. Елена Городная (Украина, 1+0+2+1) +5:19.0

Сегодня в Антхольце также состоится мужская эстафета, которая начнется в 15:55 по киевскому времени.

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Антхольце в воскресенье, 26 января. В этот день женщины будут бежать эстафету, а мужчины – гонку преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Антхольц-2025: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Еще один титулованный норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры

Пидручный – в топ-5: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Антхольце