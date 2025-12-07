Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Дарина Чалык / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 7 декабря, в последний соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде сотоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляла одна спортсменка – Дарина Чалык, которая по итогам спринта стартовала 46-й.

В персьюте Дарина с четырьмя кругами штрафа финишировала 52-й.

Таким образом, Украина закончила этап Кубка мира в Эстерсунде без зачетных очков в личных женских гонках.

Победительницей персьюта стала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Второй до финиша добралась финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Эстерсунде

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+0+0) 30:14.2

2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+1) +2.5

3. Анна Магнуссон (Швеция, 1+0+0+0) +31.8

4. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +38.7

5. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+1) +1:00.0

6. Люция Харватова (Чехия, 0+0+1+1) +1:07.4

…

52. Дарина Чалык (0+1+2+1) +4:14.1

Сегодня этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде закроется мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:15 по киевскому времени. Украину представят Виталий Мандзын (стартует 24-м) и Богдан Борковский (стартует 43-м).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла "золото" на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике.