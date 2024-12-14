Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В субботу, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли три биатлонистки – Кристина Дмитренко (18-я стартовая позиция по итогам спринта), Юлия Джима (стартовала 33-й) и Александра Меркушина (начала гонку 51-й).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с двумя промахами финишировала 22-й. Джима благодаря идеальной стрельбе отыграла восемь позиций по сравнению со спринтом и заняла 25-е место. Меркушина стала 59-й, заработав пять штрафных кругов.

Выиграла гонку преследования вышедшая на старт четвертой француженка Лу Жанмоно. Компанию ей на пьедестале составили немки – второй добралась до финиша Ванесса Фойгт, а третьей стала победительница спринта Франциска Пройс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского персьюта в Хохфильцене

1. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+0) 29:48.5

2. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +33.9

3. Франциска Пройс (Германия, 0+0+2+1) +35.3

4. Элла Хальварссон (Швеция, 0+0+1+0)+39.5

5. Маркета Давидова (Чехия, 1+0+0+1) +56.0

6. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+1) +1:06.5

...

22. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+1) +2:11.6

25. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:18.8

59. Александра Меркушина (Украина, 1+0+2+2) 6:22.1

Программа этапа в Хохфильцене сегодня продолжится мужским персьютом, в котором Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (выйдет на старт 15-м), Виталий Мандзын (33-я стартовая позиция) и Антон Дудченко (начнет гонку 39-м). Старт – в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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