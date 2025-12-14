- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Единственная украинка Кристина Дмитренко финишировала в зачетной зоне.
В воскресенье, 14 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене закрылся женской гонкой преследования.
По итогам спринта от Украины в персьют отобралась только одна биатлонистка – Кристина Дмитренко, которая стартовала 36-й.
В гонке преследования Кристина допустила один промах и в итоге отыграла две позиции, финишировав 34-й.
Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второе место заняла шведка Анна Магнуссона, а замкнула призовую тройку норвежка Марен Киркейде.
Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Хохфильцене
1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 28:31.5
2. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +11.4
3. Марен Киркейде (Норвегия, 1+1+1+0) +39.5
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+1+0+0)+41.2
5. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +43.8
6. Камилла Бене (Франция, 0+0+0+0) +39.5
...
34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:19.9
Добавим, что сегодня в Хохфильцене также состолась мужская эстафета, в которой сборная Украины финишировала седьмой.
Третий этап Кубка мира по биатлону, который станет последним в 2025 году, состоится с 18 по 21 декабря во французском Анси Ле-Гран-Борнан.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.