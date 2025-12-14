Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 14 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене закрылся женской гонкой преследования.

По итогам спринта от Украины в персьют отобралась только одна биатлонистка – Кристина Дмитренко, которая стартовала 36-й.

В гонке преследования Кристина допустила один промах и в итоге отыграла две позиции, финишировав 34-й.

Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второе место заняла шведка Анна Магнуссона, а замкнула призовую тройку норвежка Марен Киркейде.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Хохфильцене

1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 28:31.5

2. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +11.4

3. Марен Киркейде (Норвегия, 1+1+1+0) +39.5

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+1+0+0)+41.2

5. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +43.8

6. Камилла Бене (Франция, 0+0+0+0) +39.5

...

34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:19.9

Добавим, что сегодня в Хохфильцене также состолась мужская эстафета, в которой сборная Украины финишировала седьмой.

Третий этап Кубка мира по биатлону, который станет последним в 2025 году, состоится с 18 по 21 декабря во французском Анси Ле-Гран-Борнан.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.