Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

В субботу, 21 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Голменколлене состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Александра Меркушина (стартовала 14-й по итогам спринта) и Кристина Дмитренко, которая начала гонку 52-й.

Лучший результат среди украинок в пресьюте показала Александра Меркушина, которая с тремя штрафными кругами заняла 32-е место. Кристина Дмитренко с одним промахом финишировала 44-й.

Победу одержала шведка Ханна Эберг, второй стала француженка Жюлья Симон, а замкнула призовую тройку шведка Эльвира Эберг.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Холменколлене

1. Ханна Эберг (Швеция, 2+0+0+1) 30:14.0

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1)+0.5

3. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.2

4. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0) +57.2

5. Лиза Виттоцци (Италия, 2+2+1+0) +1:09.7

6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:12.0

...

32. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+2) +3:09.1

44. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:10.4

Сегодня на этапе в Холменколлене также состоится мужская гонка преследования, которая начнется в 17:15 по киевскому времени. Украину в ней представит Виталий Мандзын, который выйдет на старт 17-м.

В воскресенье, 22 марта, этап в Холменколлене, а с ним и сезон Кубка мира по биатлону завершится женским и мужским масс-стартами, которые состоятся в 14:45 и 17:30 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.