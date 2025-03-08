Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

В субботу, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Юлия Джима (24-я стартовая позиция по итогам спринта) и Кристина Дмитренко (25-я).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Джима, которая финишировала 25-й. Дмитренко также попала в зачетную зону, заняв 30-е место.

Победу одержала француженка Жюлия Симон. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку француженка Осеан Мишелон.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской гонки преследования в Нове-Место

1. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 30:56.0

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+1) +17.2

3. Осеан Мишелон (Франция, 1+0+0+1)+19.2

4. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+2)+20.4

5. Селина Гротиан (Германия, 0+0+1+0) +24.1

6. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+1) +29.6

...

25. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +2:33.8

30. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+1+0) +3:01.8

Отметим, что сегодня в Нове-Место также состоялась мужская гонка преследования, где лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 36-м.

Завершится этап в Нове-Место в воскресенье, 9 марта, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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