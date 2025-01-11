Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

В субботу, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Кристина Дмитренко (40-я стартовая позиция по итогам спринта) и дебютантка Кубка мира Дарина Чалык (56-я). Юлия Джима, которая должна была начать гонку 14-й, снялась перед стартом из-за болезни.

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с одним промахом замкнула топ-30. Чалык сделала семь неточных выстрелов на трех огневых рубежах и в итоге была снята с дистанции как круговая.

Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала норвежка Марен Киркейде, а замкнула тройку призерок шведка Эльвира Эберга.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской гонки преследования в Оберхофе

1. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0) 31:14.9

2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+2+0+0)+18.1

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +26.2

4. Осеан Мишелон (Франция, 0+1+0+1) +28.9

5. Селина Гротиан (Германия, 1+0+1+0) +33.6

6. Жани Ришар (Франция, 0+0+1+1) +33.7

...

30. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +3:16.0

Дарина Чалык (Украина, 2+4+1) – сняли как круговую

Также сегодня в Оберхофе состоится мужская гонка преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (4-я стартовая позиция), Виталий Мандзын (17-я) и Тарас Лесюк (34-я).

Завершится этап в Оберхофе в воскресенье, 12 января, классической и одиночной смешанными эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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