- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко.
В воскресенье, 11 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе завершился женской гонкой преследования.
Украину в ней представляли Кристина Дмитренко (по итогам спринта стартовала 33-ю) и Дарина Чалык (60-й). Александра Меркушина должна была начать гонку 59-й, но отказалась от участия в ней.
Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с двумя промахами финишировала 35-й.
Победу одержала шведка Эльвира Эберг, выигравшая перед этим спринт. Второй стала финка Суви Минкинен, а замкнула тройку призерок шведка Ханна Эберг.
Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Оберхофе
1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5
2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6
3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5
4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+2) +1:15.5
5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+1+0) +1:20.7
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+1) +1:21.8
…
35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6
56. Дарина Чалык (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7
Следующий, пятый этап текущего сезона Кубка мира по биатлону состоится с 14 по 18 января в немецком Рупольдинге.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.