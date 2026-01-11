Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 11 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе завершился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко (по итогам спринта стартовала 33-ю) и Дарина Чалык (60-й). Александра Меркушина должна была начать гонку 59-й, но отказалась от участия в ней.

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Дмитренко, которая с двумя промахами финишировала 35-й.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг, выигравшая перед этим спринт. Второй стала финка Суви Минкинен, а замкнула тройку призерок шведка Ханна Эберг.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Оберхофе

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5

2. Суви Минкинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6

3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5

4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+2) +1:15.5

5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+1+0) +1:20.7

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+1) +1:21.8

…

35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6

56. Дарина Чалык (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7

Следующий, пятый этап текущего сезона Кубка мира по биатлону состоится с 14 по 18 января в немецком Рупольдинге.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.