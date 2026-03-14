Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Отепяя

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В субботу, 14 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляла одна биатлонистка — Кристина Дмитренко, которая по итогам спринта стартовала 57-й. В персьюте она с двумя штрафными кругами финишировала 42-й, не попав в зачетную зону.

Победительницей гонки преследования стала итальянка Лиза Виттоцци, второе место заняла финка Суви Минккинен, а замкнула призовую тройку француженка Лу Жанмонно.

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Отепяя

1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+1) 33:33.7

2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +26.2

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1)+26.9

...

42. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+1) +4:30.0

В воскресенье, 15 марта, этап в Отепяя завершится одиночной и классической смешанными эстафетами, которые начнутся в 13:35 и 15:40 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

