Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Украину в персьюте представляла Кристина Дмитренко.
В воскресенье, 18 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования.
Украину в персьюте представляла только Кристина Дмитренко, которая по итогам спринта стартовала 53-й.
В гонке преследования Кристина отыграла 19 позиций по сравнению со спринтом и финишировала 34-й.
Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку француженка Камиль Бене.
Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Рупольдинге
1. Лу Жанмонно (Франции, 0+0+0+1) 24:28.3
2. Ханна Эберг (Швеция, 1+2+0+0) +10.5
3. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +12.9
4. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+1+0)+17.0
5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0+1+1) +42.4
6. Осеан Мишелон (Франция, 0+1+0+1) +44.2
...
34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.8
Соревновательная программа этапа в Рупольдинге сегодня завершится мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.