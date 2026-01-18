Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 18 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования.

Украину в персьюте представляла только Кристина Дмитренко, которая по итогам спринта стартовала 53-й.

В гонке преследования Кристина отыграла 19 позиций по сравнению со спринтом и финишировала 34-й.

Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку француженка Камиль Бене.

1. Лу Жанмонно (Франции, 0+0+0+1) 24:28.3

2. Ханна Эберг (Швеция, 1+2+0+0) +10.5

3. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +12.9

4. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+1+0)+17.0

5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0+1+1) +42.4

6. Осеан Мишелон (Франция, 0+1+0+1) +44.2

...

34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.8

Соревновательная программа этапа в Рупольдинге сегодня завершится мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.

