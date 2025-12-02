Биатлон: результаты женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Во вторник, 2 декабря, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина и Валерия Дмитренко.

Ни одна из украинских биатлонисток не сумела финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону.

Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, которая с четырьмя штрафными минутами финишировала 46-й.

Победу в первой индивидуальной гонке этого сезона Кубка мира по биатлону одержала итальянка Доротея Вирер, которая всего на 0,3 секунды опередила финку Соню Лейнамо. Тройку призерок замкнула француженка Камиль Бене.

Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) 43:08.0

2. Соня Лейнамо (Финляндия, 0+0+1+0)+0.3

3. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+1) +8.4

4. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+1)+31.3

5. Ханна Эберг (Швеция, 2+1+0+0) +34.3

6. Мая Клотенс (Бельгия, 0+0+0+1) +37.7

...

46. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+1) +4:40.8

53. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +4:59.1

59. Дарина Чалык (Украина, 1+1+1+1) +5:27.0

72. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+2+0) +6:39.5

83. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+2) +7:50.7

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, которая состоится в среду, 3 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.