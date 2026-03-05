Биатлон: результаты женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В четверг, 5 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти начался женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Дарина Чалык, Юлия Джима и Елена Городная.

Лучший результат среди украинок показала Дмитренко, которая с одним промахом финишировала на 34-й позиции.

Кристина — единственная украинка в зачетной зоне. Остальные наши биатлонистки остались за пределами топ-40.

Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг. Второй финишировала ее сестра Ханна Эберг, а замкнула тройку призерок словачка Паулина Батовская-Фиалкова.

Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 41:46.4

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +41.3

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, 0+1+0+0) +45.0

4. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+0)+47.8

5. Марлен Фихтнер (Германия, 0+0+0+0) +1:25.9

6. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +1:50.4

...

34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +4:35.0

42. Дарина Чалык (Украина, 0+0+0+2) +4:54.5

63. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +6:03.2

70. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+0) +6.23.8

73. Елена Городная (Украина, 0+1+1+1) +6:36.2

Следующий старт на этапе в Контиолахти — мужская индивидуальная гонка — состоится в пятницу, 6 марта, в 18:10 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.