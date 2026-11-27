Елена Городная / © biathlon.com.ua

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В пятницу, 27 ноября, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти состоялась женская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк и Елена Городная.

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Ни одна из украинок не смогла попасть в зачетную зону. Лучший результат среди наших соотечественниц показала Городная — 42-е место.

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Победу в индивидуальной гонке одержала шведка Эльвира Эберг, второй стала финка Соня Лайнамо, а замкнула тройку призерок француженка Жюлия Симон.

Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) — 41:47.9 минуты

2. Соня Лайнамо (Финляндия, 0+0+0+0) +22.7

3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+0) +35.4

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4. Осеан Мишелон (Франция, 0+0+0+0)+53.1

5. Марта Йогансен (Норвегия, 0+0+0+0) +1:19.7

6. Каролине Кноттен (Норвегия, 0+1+0+0) +1:20.2

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42. Елена Городная (0+1+0+1 ) +5:14.5

55. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +6:12.4

67. Татьяна Тарасюк (0+2+0+0) +7:03.4

93. Анастасия Меркушина (1+1+2+2) +9:52.9

В субботу, 28 ноября, этап в Контиолахти продолжится одиночной и классической смешанными эстафетами, которые начнутся в 14:10 и 16:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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